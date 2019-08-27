27.08.2019 21:52

Kadın başkanlardan 'Emine Bulut' cinayeti tepkisi

Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesi Antalya'da çeşitli kurumların kadın yöneticileri tarafından protesto edildi.

Kırıkkale'deki Emine Bulut cinayetine Antalya'da çeşitli dernek ve meslek odalarının kadın başkanları tepki gösterdi. Bu amaçla Antalya Barosu'nda düzenlenen basın toplantısına Antalya Tanıtım Vakfı(ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Başkanı Av. Gamze Ötke Kılıçkap, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Batı Akdeniz Temsilcisi Serap Kocaoğlu, Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Eylem Has, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, Şehir Plancılar Odası Başkanı Ebru Manavoğlu ile bazı derneklerin başkan ve temsilcileri katıldı.

KADINLAR ŞİDDETE MARUZ KALIYOR

Toplantıda Konuşan Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Başkanı Av. Gamze Ötke Kılıçkap, yaptığı açıklamada, Türkiye'de her gün en az bir kadının öldürüldüğünü söyledi. kadınların öldürülmesinde en büyük etkenin toplumsal baskı ve şiddetin olduğunu belirten Av. Kılıçkap, kadınların doğduğu andan itibaren cinsiyetleri yüzünden fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete maruz kaldığını anlattı.

Şiddetin her seferinde daha da büyüdüğünü anlatan Av. Kılıçkap, Kadınların yaşama hakkı çok açık hükümler içeren İstanbul Sözleşmesi'yle güvence altına alınmıştır. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanlar, kadınların yaşama hakkına karşı çıkanlardır. 'Benden ayrılmak isteyen kadını öldürürüm' diyenlerdir. Kadınların eril şiddete boyun eğmesini isteyenlerdir. İstanbul sözleşmesinin gerekli olup olmadığı yönündeki sığ tartışmalar kadınların hayatının gerekli olup olmadığını tartışmak demektir. Bu yüzden bu tartışmaların bir kenara bırakılması ve sözleşme içeriğinin bir an önce hayata geçirilmesi için çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir diye konuştu.

'CİNSİYET EŞİTLİĞİ DERS KONUSU OLMALI'

Av. Gamze Ötke Kılıçkap, kadına yönelik şiddet, ev içi şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularının okullarda ders konusu olarak okutulması gerektiğini belirterek, Müfredata alınmasını talep ediyoruz. Çocuklarımızın, toplumsal cinsiyet klişelerine hapsedilmeden eğitim görmeleri gerekiyor dedi.

'BİNLERCE KADININ HİKAYESİNİ UNUTMAYALIM'

Artan kadına şiddet olaylarına tepki gösteren ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ise Kadınların şiddete maruz kalmasıyla alakalı yaptırımlar içeren mevzuatın acilen düzenlenmesi gerekiyor. Yasa koyucuların bu konuda herhangi bir çalışmaya girmemesi durumunda, sivil inisiyatiflerin yürüttüğü çalışmaların önemi bir yere kadardır. Bu nedenle gelecek nesilleri doğuran, büyüten ve yetiştiren kadınlarımızın geleceğimizde bu sorunlarla karşılaşmaması adına, biz tek ses olmazsak, devlet gereğini yapmazsa, yargı gereken cezayı vermezse, yitirdiklerimiz son olmayacak. Emine Bulut ve aramızdan kayıp giden binlerce kadının hikayesini unutmayalım diye konuştu.

Kaynak: DHA