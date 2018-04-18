Kadın Başkan Yardımcısı, Şalvar Giyip Fidan Dikti

Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılkan, bölgeye has yöresel kıyafet giyerek cadde ve bulvarların orta refüjlerine fidan dikti.

Bozyazı Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki D-400 Karayolunda yapılan yol çalışmalarının sona ermesinin ardından, uzun süredir boş bulunan orta refüje muz, yer fıstığı ve gölevez dikimine karar verildi.

Bozyazı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alaattin Yaşar tarafından hediye edilen, bölgeye has yöresel kıyafet olan şalvar giyerek çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılkan, çalışanlarla birlikte muz, yer fıstığı ve gölevez fidanı dikti. Atılkan'ı yöresel kıyafet içerisinde gören kadınlar da yardımına koştu.

Bölgede seyahat eden ve Bozyazı'ya gezmeye gelen vatandaşların, ilçenin geçim kaynağı olan ürünlerin nasıl yetiştiğini görebilmeleri için muz, yer fıstığı ve gölevez diktiklerini söyleyen Atılkan, "Yer fıstığı eskiden Bozyazı'nın tek geçim kaynağı idi. İnsanlarımızın çoğu yer fıstığı ve gölevez ekerdi. Yer fıstığı hasadının ardından mutluluklar yaşanırdı. Elde edilen gelir ile düğünler yapılırdı. Bunu unutmamak adına gelecek nesillerin de görmeleri için yer fıstığını diktik. Örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliğinin başlaması ile birlikte zahmetli olan her iki ürünün ekiminden vazgeçildi. İstedik ki insanlarımız kentimize geldikleri ve geçtikleri zaman muz ağacını, yer fıstığını ve gölevezi görsün, nasıl bir şey olduğunu ve bunların nasıl yetiştiğini öğrensin" dedi.

Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan orta refüje açıkta yetişen 80 adet muz fidanı diktiklerini ifade eden Atılkan, "Şirin ilçemizden geçen vatandaşlarımız artık muz ağaçlarını görebilecek. Çocuklar muzun nasıl yetiştiğini öğrenecek. Dikimini gerçekleştirdiğimiz sırada bile araçlarını durduran vatandaşlarımız ne diktiğimizi sorarak meraklarını ve birçoğu da muz ağacını ilk defa gördüklerini ifade ederek güzel bir şey yaptığımızı söylediler. Bizlerde kendilerine yer fıstığı ikram ettik" diye konuştu. - MERSİN