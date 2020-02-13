Haberler » Spor » Kadın Badminton Milli Takımı çeyrek finalde - Spor

Kadın Badminton Milli Takımı çeyrek finalde

Fransa'nın Lievin kentinde düzenlenen Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın üçüncü gününde Kadın Badminton Milli Takımı, 6 grupta Finlandiya, Çekya ve Slovenyalı rakiplerini hiç set vermeden mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

13.02.2020 23:01 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:01
Kadın Badminton Milli Takımı çeyrek finalde

'nın Lievin kentinde düzenlenen Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın üçüncü gününde Kadın Badminton Milli Takımı, 6 grupta Finlandiya, Çekya ve Slovenyalı rakiplerini hiç set vermeden mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Kadın Milli Takımı'nın çeyrek finalde rakibi Danimarka olacak.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler