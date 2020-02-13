Kadın Badminton Milli Takımı çeyrek finalde

13.02.2020 23:01 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:01

Fransa'nın Lievin kentinde düzenlenen Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın üçüncü gününde Kadın Badminton Milli Takımı, 6 grupta Finlandiya, Çekya ve Slovenyalı rakiplerini hiç set vermeden mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Kadın Milli Takımı'nın çeyrek finalde rakibi Danimarka olacak.

Kaynak: DHA