Kadın Azmağı SOS verdi, giriş kapatıldı
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Kadın Azmağı SOS verdi, giriş kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Güncel

Kadın Azmağı SOS verdi, giriş kapatıldı Sakin Kent Akyaka'daki Kadın azmağında kuraklığa bağlı su seviyesinin azalması, içine vatandaşlar tarafından girilmesinden kaynaklanan sudaki canlıların yaşam alanlarının zarar görmesi nedeniyle girişler Ula Belediyesi tarafından geçici olarak kapatıldı.

Kadın Azmağı SOS verdi, giriş kapatıldı

Sakin Kent Akyaka'daki Kadın azmağında kuraklığa bağlı su seviyesinin azalması, içine vatandaşlar tarafından girilmesinden kaynaklanan sudaki canlıların yaşam alanlarının zarar görmesi nedeniyle girişler Ula Belediyesi tarafından geçici olarak kapatıldı.

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka Mahallesinde bulunan Kadın Azmağı Ula Belediyesi tarafından geçici olarak girişlere kapatıldı. Kapatılmaya gerekçe olarak azmaktaki su seviyesinin kuraklığa bağlı olarak düşmesi ve azmak içinde gezilmesi ile sudaki canlıların yaşam alanlarının tahrip olması gösterildi.

Ula Belediyesi tarafından Kadın azmağına geçici olarak kapatılma gerekçesini gösteren tabelalar asılırken, özel güvenlik ve jandarma bölgede devriye görevi yapıyor. Özel Çevre Koruma bölgesinde yer alan Kadın Azmağı, özellikle yaz aylarında vatandaşlar kaynak suyun çıktığı bölgede azmak içine masa sandalye koyuyordu. Azmak içinde yüzmenin yasak olmasına rağmen yüzen vatandaşlar çöplerini de azmak içine atıyordu.

Yıllar önce Akyaka'daki kadınların çamaşır yıkamaları nedeniyle adını 'Kadın Azmağı' olarak alan bölgede çok sayıda kaz ve ördek bulunuyor. Levrek, Kefal ve Yılan Balığının yaşamını sürdürdüğü azmakta her türlü avlanma yasak. Yaklaşık 100 çeşit kuş ve 300 tür de bitkiyi içinde barından Kadın Azmağında tekneler tarafından her yıl yüzbinlerce ziyaretçi tekne turuna çıkıyor.

Kadın azmağı çevresine tabelalar asılmasına rağmen vatandaşların halen azmak içine girdiğini gören Ula Belediye Başkanı Özer Türkler, vatandaşları tabelaları göstererek azmak içinden çıkmaları konusunda uyardı.

Ula Belediye Başkanı Özer Türkler, Türkiye'de kıyı kenar çizgisi bulunan tek nehrin Akyaka'daki Kadın Azmağı nehri olduğunu söyledi. Türkler, "Burası kıyı kenar çizgisi olan Türkiye'deki tek nehrimiz. Aynı zamanda Özel Çevre Koruma alanı içerisinde olup, ÖÇK bölgesi dediğimiz koruma altında olan bir bölgedir. Burası dünya harikası olan bir deremizdir. Fakat insanlarımızın son zamanlarda bilinçsizce kullanması, içine girip masalar atması, hatta içine girip mangal yakması, içeceklerinin şişelerini nehre atması sonucu nehrimiz son derece pislendi. Biz geçen hafta temizlememize rağmen yine kirlendi. Son zamanlarda yağışların da az olması sebebiyle nehrimizin seviyesi oldukça düştü bu yıl içeresinde. Dolayısı ile insanların ayak basması sonucunda balık yuvalarının bozulması içeresindeki bitki köklerinin kopması sonucunda azmak nehri son derece zarar gördü. Dolayısı ile biz de Belediye olarak buralı kapatma kararı aldık. Tabelalarda belirttiğimiz gibi, bir önceki kuşaktan devraldığımız haliyle biri sonraki kuşağa aktarmak ana hedefimiz olması nedeniyle burayı kapatmış bulunuyoruz" dedi.

Kadın Azmağı SOS verdi, giriş kapatıldı
Kadın Azmağı SOS verdi, giriş kapatıldı
Kadın Azmağı SOS verdi, giriş kapatıldı
Kadın Azmağı SOS verdi, giriş kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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