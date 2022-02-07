Kadın Azmağı'na düşen köpeği, tekne turundakiler kurtardı

ULA, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Ula ilçesindeki Kadın Azmağı'na düşen sokak köpeği, tekne turu yapanlar tarafından kurtarıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı'nda meydana geldi. Dere kenarına gelen sokak köpeği, azmağa düşerek akıntıya kapıldı. Bu sırada tekne turuna çıkanlar, debinin yüksekliği nedeniyle suda çırpınan köpeği fark etti. Haber verilmesiyle kaptan, tekneyi köpeğe yaklaştırdı. Turdaki kişilerden biri de köpeği yakalayıp, tekneye çekerek kurtardı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.