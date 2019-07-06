MERSİN'in Silifke ilçesinde yaşayan Şerife Kundakçı (44), ayakkabı tamircisi olan eşine yardım ederken öğrendiği mesleği, şimdilerde kendisi yapıyor.

İlçe merkezindeki dükkanında ayakkabı tamirciliği yapan Ahmet Kundakçı, 2009 yılında iş yerini kapatıp çalışmak için başka bir kente gitti. Çalışma isteğini kıramayan 4 çocuk annesi Şerife Kundakçı, eşine yardım ederken öğrendiği mesleği devam ettirebilmek için dükkanı açıp, işlerin başına geçti. Sabahın erken saatlerinde kalkıp iş yerinin yolunu tutan Kundakçı, ayakkabıları büyük bir özenle tamir ediyor. İlçedeki tek kadın ayakkabı tamircisi olan Şerife Kundakçı'yı tercih eden müşterilerin çoğunluğu da kadınlardan oluşuyor.

Kadınların iş hayatında her zaman olması gerektiğinin altını çizen Şerife Kundakçı, "Yardım ederken eşimin mesleğini elinden almışım. Kadınlar eşlerine ve evlerine destek olmalı. Ben eşim olmadığı zaman dükkan boş kalmasın diye yardıma başladım, şimdi eşimi aratmıyorum. Türk kadını mücadeleci olmalıdır. Bir kadın asla erkek eline bakmamalı ve ben bu işi yapamam dememelidir. Bir kadın, bir şeyi isterse yapar. Kadınlara buradan sesleniyorum, evlerinde oturmaya bağlı kalmasınlar, hiçbir şey de yapamıyorlarsa, evlerinin içerisinde bir şeyler yapmaya çalışsınlar. Kendilerine baksınlar artık cahil bir millet olmaktan çıkalım" dedi.



Kaynak: DHA