Kadın Astsubaylardan Kadın Sürücülere Karanfil

Samsun'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın jandarma astsubaylar durdurdukları araçlardaki kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ile Kavak İlçe Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Çakallı mevkisinde traktör, otomobil, ambulans ve toplu taşıma araçlarını durdurdu.

Yol kontrolü olduğunu sanan sürücüler, kadın astsubayları karanfille karşılarında görünce şaşırdı. Kadın astsubaylar, durdukları araçlardaki kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve karanfil hediye etti.

Kadın sürücü ve yolcular, kadın astsubaylara teşekkür ederek birlikte fotoğraf çektirdi. Bazı kadınlar astsubaylara sarılarak teşekkür etti.

Sürücülerden Mehtap Çelikten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Trafik kontrolü var zannettim. Evraklarımı hazırlamaya başladım. Bayan astsubaylar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'mü kutlayıp karanfil uzatınca bir anda şaşkına döndüm. Ne güzel bir uygulama, duygulandım. Tüm jandarmaya, güvenlik güçlerimize teşekkür ederim." dedi.