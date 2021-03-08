Kadın astsubayın omzuna elini koyup, 'Sizlerle gurur duyuyorum' dedi
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Kadın astsubayın omzuna elini koyup, 'Sizlerle gurur duyuyorum' dedi

08.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:23
Kadın astsubayın omzuna elini koyup, 'Sizlerle gurur duyuyorum' dedi

ÇORUM'da, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan bir kadın, Jandarma Astsubay Çavuş kadının omzuna eline koyarak, "Sizlerle gurur duyuyorum.

ÇORUM'da, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan bir kadın, Jandarma Astsubay Çavuş kadının omzuna eline koyarak, "Sizlerle gurur duyuyorum. Allah'ım sizi korusun" dedi.

Çorum'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla Hürriyet Meydanı'nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çorum Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından stant açıldı, kadına şiddete karşı bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Kadınların turuncu maske taktığı etkinlikte görevliler, onlara karanfil dağıttı. Bazı erkekler de eşleri için karanfil istedi. Etkinlik sırasında aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması da vatandaşlara tanıtıldı. Stant görevlileri kadınlara projelerin detaylarının anlatıldığı broşürler verdi.Standa gelen yaşlı bir kadın, Jandarma Astsubay Çavuş kadının omzuna eline koyarak, "Sizlerle gurur duyuyorum. Sabah akşam askerimize, polisimize, şehitlerimize dualar okuyorum. Allah'ım sizi korusun" dedi.


Kadın astsubayın omzuna elini koyup, 'Sizlerle gurur duyuyorum' dedi
Kadın astsubayın omzuna elini koyup, 'Sizlerle gurur duyuyorum' dedi
Kadın astsubayın omzuna elini koyup, 'Sizlerle gurur duyuyorum' dedi
Kadın astsubayın omzuna elini koyup, 'Sizlerle gurur duyuyorum' dedi
Kadın astsubayın omzuna elini koyup, 'Sizlerle gurur duyuyorum' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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