Kadın astsubay tedavi ettiği köpeğin doğumunu da yaptırdı
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Jandarma, Zeytin, Muğla, Güncel

Kadın astsubay tedavi ettiği köpeğin doğumunu da yaptırdı

MUĞLA'da Jandarma Astsubay Rabia Şen, yaralı Bulduğu sokak köpeğine sahip çıktı.

12.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:09
Kadın astsubay tedavi ettiği köpeğin doğumunu da yaptırdı

MUĞLA'da Jandarma Astsubay Rabia Şen, yaralı Bulduğu sokak köpeğine sahip çıktı. Ayağına batan çivi çıkartılıp, tedavisi yapıldıktan sonra hamile olduğu belirlenen 'Zeytin' ismi verilen köpek, karakolda 5 yavru dünyaya getirdi.

Menteşe İlçe jandarma Komutanlığı, ekipleri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya giderken yol kenarında yaralı bir köpek fark etti. Muğla-Aydın karayolu üzerinde aracı durduran Astsubay Rabia Şen, köpeğin ayağına çivi battığını fark etti.  Astsubay Şen, havluya sardığı yavru köpeği jandarma aracına alıp, karakola götürdü Burada jandarma personeli tarafından ayağına batan çivi çıkartılıp, tedavisi yapılan köpeğe 'Zeytin' ismi verildi.Menteşe Merkez İlçe Jandarma Karakolu'nun maskotu haline gelen Zeytin'in doğum zamanı gelince acı çektiği görüldü. Evinde kedi ve köpek besleyen Rabia Şen, hemen köpeğin yardımına koştu. Veteriner gelene kadar Zeytin'in ve yavrularının hayatının tehlikeye gireceğini düşünen astsubay, doğum için harekete geçti. Karakolda altına sıcak havlu serilen Zeytin'in önce sakinleşmesi sağlandı. Kadın astsubay, köpeği okşayarak ve konuşarak sakinleştirdikten sonra telefonla ulaştığı veterinerden doğum için yardım istedi. Veterinerin yönlendirmesiyle 5 yavru sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Karakoldaki askerler, doğum sonrası büyük mutluluk yaşadı.

Doğumdan sonra Zeytin, uzun süre yavrularını yalayarak, temizledi. Astsubay Şen de yavru köpekleri bezle temizleyip, annelerine mama ve çeşitli yiyecekler verdi. Öte yandan, doğum sırasında karakolda yaşananların bir bölümü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Kaynak: DHA

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