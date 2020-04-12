Kadın astsubay tedavi ettiği köpeğin doğumunu da yaptırdı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kadın astsubay tedavi ettiği köpeğin doğumunu da yaptırdı - Haberler
Jandarma, Zeytin, Muğla, Güncel

Kadın astsubay tedavi ettiği köpeğin doğumunu da yaptırdı

MUĞLA'da Jandarma Astsubay Rabia Şen, yaralı bulduğu sokak köpeğine sahip çıktı.

12.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:50
Kadın astsubay tedavi ettiği köpeğin doğumunu da yaptırdı

MUĞLA'da Jandarma Astsubay Rabia Şen, yaralı bulduğu sokak köpeğine sahip çıktı. Ayağına batan çivi çıkartılıp, tedavisi yapıldıktan sonra gebe olduğu belirlenen ve 'Zeytin' ismi verilen köpek, karakolda 5 yavru dünyaya getirdi.

Menteşe İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, dün koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaya giderken yol kenarında yaralı bir köpeği fark etti. Muğla-Aydın karayolu üzerinde aracı durduran Astsubay Rabia Şen, köpeğin ayağına çivi battığını fark etti. Astsubay Şen, havluya sardığı köpeği jandarma aracına alıp, karakola götürdü. Burada jandarma personeli tarafından ayağına batan çivi çıkartılıp, tedavisi yapılan köpeğe 'Zeytin' ismi verildi.

VETERİNERDEN TELEFONLA YARDIMMenteşe Merkez İlçe Jandarma Karakolu'na getirilen Zeytin'in gebe olduğunu ve doğum yapmak üzere olduğu anlaşıldı. Evinde kedi ve köpek besleyen Rabia Şen, hemen acı çeken köpeğin yardımına koştu. Veteriner gelene kadar Zeytin'in ve yavrularının hayatının tehlikeye gireceğini düşünen astsubay, doğum için harekete geçti. Karakolda altına sıcak havlu serilen Zeytin'in önce sakinleşmesi sağlandı. Kadın astsubay, köpeği sakinleştirdikten sonra telefonla ulaştığı veterinerden doğum için yardım istedi. Veterinerin yönlendirmesiyle 5 yavru sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Karakoldaki askerler, doğum sonrası büyük mutluluk yaşadı.

Doğumdan sonra Zeytin, uzun süre yavrularını yalayarak, temizledi. Astsubay Şen de yavru köpekleri bezle temizleyip, annelerine mama ve çeşitli yiyecekler verdi. Öte yandan, doğum sırasında karakolda yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti
İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
İzmir polisi, 'Babam sokağa çıkamıyor' diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi
İzmir polisi, "Babam sokağa çıkamıyor" diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi
Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Bülent Yıldırım'dan derbi itirafı: Verdiğim taç kararından vicdanen müsterihim, daha iyi olan takım kazandı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye ceza kesildi
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye ceza kesildi
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye, IMF ile anlaştı' iddialarına canlı yayında yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt...
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Salgının ne zaman biteceğini kesin olarak söylemek zor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Salgının ne zaman biteceğini kesin olarak söylemek zor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Charles Aranguiz'i radarına aldı
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı
Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde kadına şiddet yüzde 27.8 arttı
Hong Konglu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız
Hong Konglu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Özlem Zengin Lütfü Türkkan İçişleri Bakanı Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Emrah Hadise Esra Balamir Kim Kardashian
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Radamel Falcao Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İngiltere Fenerbahçe Galatasaray Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Kadın astsubay tedavi ettiği köpeğin doğumunu da yaptırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 16:51:26. #1.15#
title