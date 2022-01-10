Kadın askerlerden öğrencilere kırtasiye malzemesi
İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Haberler | Yerel
Kadın askerlerden öğrencilere kırtasiye malzemesiBİTLİS Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliği tarafından köy öğrencilerine kırtasiye malzemesi hediye edildi.
BİTLİS (İHA) - Kadın askerlerden öğrencilere kırtasiye malzemesi
BİTLİS Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliği tarafından köy öğrencilerine kırtasiye malzemesi hediye edildi.
Bitlis'in Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı personelince Gümüşdöven Köyü İlkokulu ziyaret edildi. Ziyaret kapsamında okulda bulunan öğrencilerin tamamına jandarma çocuk dergisi ile kırtasiye malzemesi hediye edildi.