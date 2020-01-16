Kadın askerler Kim Jong-un için şarkı söyledi
Haberler » Güncel » Kadın askerler Kim Jong-un için şarkı söyledi - Haber

Kadın askerler Kim Jong-un için şarkı söyledi

Kuzey Kore ordusundaki kadın askerler, Kim Jong-un için şarkı söyledi.

16.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:47
Kadın askerler Kim Jong-un için şarkı söyledi

ordusundaki kadın askerler, Kim Jong-un için şarkı söyledi. Kadın askerlerin Kim Jong-un'a sevgilerini gösterme çabaları ise ilginç görüntülere sahne oldu.

Kuzey Kore'nin devlet kontrollü televizyon kanalı Kore Merkez Televizyonu (KCTV), Kim Jong-un'un, Kuzey Kore'de 2019 yılında yaptığı gezileri derlediği bir belgesel yayınladı. Belgeselin bir bölümünde Kuzey Kore ordusundaki kadın askerlerin Kim Jong-un için şarkı söylediği görüldü. Görüntülerde, kadın askerlerin Jong-un'a sevgilerini gösterme çabaları görüldü. Bazı kadın askerlerin ise ağladığı kameralara yansıdı. Kim Jong-un, gösterinin sonunda kadın askerleri alkışladı.

Görüntü Dökümü

---------------------------------Kadın askerlerin görüntüsü-Gösteriden görüntüler-Ağlayan kadın askerler

-Kim Jong-un'un alkışlaması


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler