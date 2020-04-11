Kadın askerler hamur yoğurup tandırda ekmek pişirdi Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardımları ulaştıran İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın komutanlar, Gürpınar ilçesinde ziyaret ettikleri evde hamur yoğurdu, tandırda ekmek pişirdi.

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardımları ulaştıran İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın komutanlar, Gürpınar ilçesinde ziyaret ettikleri evde hamur yoğurdu, tandırda ekmek pişirdi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nün çalışmalarına destek veren güvenlik güçleri, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstündeki kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerini karşılıyor.

156 Jandarma İmdat hattını arayarak talepte bulunanların isteklerini evlerine teslim eden jandarma ekipleri, ailelerle sıcak ilişkiler kurarak hayır dualarını alıyor.

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında yapılan 1000'er liralık sosyal destek ödemeleri için kırsal mahalleri dolaşan kadın komutanlar, ziyaretler sırasındaki davranışlarıyla renkli görüntüler oluşmasını sağlıyor.

Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe Mahallesi'ne giden kadın komutanlar, ekmek pişiren 70 yaşındaki Keve Kuşman'a yardım etti. Tandırın başına geçen kadın komutanlar, hamur yoğurdu, ekmek pişirdi.

Yaşlılar yardımlarına koşan askerlere dua etti

Yardımına gelen askerlere teşekkür eden Kuşman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin bu süreçte yaşlıların tüm ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Kadın askerlerin kendisi için ekmek pişirdiğini belirten Kuşman, "Salgın olduğu için dışarı çıkamıyoruz. Biz de evimizin önündeki tandırda ekmeğimizi pişiriyoruz. Bugün de askerlerimiz bize yardım etti. İkisi de kızım gibi benimle ekmek pişirdi. Allah onlardan ve devletimizden razı olsun." dedi.

Erciş ilçesi Keklikova Mahallesi Muhtarı Zeynel Abidin Çalışır da jandarma ekiplerinin ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000'er liralık sosyal yardım için kapı kapı dolaştığını ifade etti.

Tüm ihtiyaçlarının evlere kadar getirildiğini belirten Çalışır, "Ekiplerimiz tüm evleri dolaşarak özellikle vatandaşlarımızın paralarını evlerinde teslim ediyor. Çok güzel bir uygulama. Şehre gitmeye gerek kalmıyor. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Nezahat Taşlı da "Devletimiz bizi hiç mağdur etmedi. Maaşımızı ayağımıza kadar getiriyor, yaşlılarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Allah jandarmamızdan, polisimizden ve sağlıkçılarımızdan razı olsun." diye konuştu.

Zamanını evde Kur'an-ı Kerim okuyarak geçirdiğini belirten 72 yaşındaki Ebubekir Çelik de jandarma ekiplerinin tüm ihtiyaçlarını eve kadar getirdiğini söyleyerek, salgının kısa sürede bitmesi için dua etti.

Kaynak: AA