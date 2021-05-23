Kadın arkadaşı tarafından bıçaklandı
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Kadın arkadaşı tarafından bıçaklandı

Kadın arkadaşı tarafından bıçaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanan bir kişi hastanelik oldu.

Samsun'da birlikte yaşadığı kadın tarafından bıçaklanan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçakla göğüs altından yaralı halde yeğeni tarafından özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.K. (47) tedavi altına alındı. A.K.'yi evde yaralı olarak bulan yeğeninin, A.K.'nin kendi kendisini bıçakladığını söylediğini ve hastaneye gitmek istemediğini ileri sürdü. A.K. de polise kendi kendini bıçakladığı iddia etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, A.K.'nin yalan beyanda bulunduğu ve kendisini birlikte yaşadığı kadın arkadaşı S.S.Ç.'nin (38) yaraladığını tespit etti. S.S.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kadın arkadaşı tarafından bıçaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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