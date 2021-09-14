Kadın arkadaşı ile gittiği mesire alanında fenalaşıp öldü

ANTALYA'da arkadaşı F.D. ile Sarısu mesire alanına giden Ömer Gülnez (60), aracından indiği sırada fenalaşıp hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi Sarısu mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, yeni tanıştığı kadın arkadaşı F.D. ile Sarısu mesire alanına giden Ömer Gülnez, otomobilinden indiği sırada fenalaşıp yere yığıldı. Gülnez'in fenalaştığını gören F.D.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gülnez'in yaşamını yitirdiği belirledi. Gülnez'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.