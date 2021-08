Kadın arama kurtarma timi kuruldu

Van'ın İpekyolu Belediyesi bünyesinde kadınlardan oluşan arama kurtarma timi kuruldu.

Belediyede görevli 18 kadından oluşan ekip, haftanın belirli günlerinde AFAD Van İl Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan eğitim merkezinde tatbikat ve uygulamalı çalışmalara katılıyor.

Kıyafetleri, kaskları ve özel cihazları ile "afetlere müdahaleye hazırız" mesajı veren kadınlar, gerçeği aratmayan tatbikatlarda gösterdikleri başarıyla göz dolduruyor.

İpekyolu Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Nazan Sare Aslan, kadınların yaşamın her alanında olması gerektiğine inandıklarını, bu nedenle deprem, sel gibi afetler nedeniyle ihtiyaç haline gelen arama kurtarma ekiplerine kadınları da dahil ettiklerini söyledi.

Ülkenin coğrafi yapısı nedeniyle afetlerin her an yaşanabileceğini belirten Aslan, "Son zamanlarda yaşadığımız sıkıntılar bizlere bu yükü nasıl hafifletebiliriz, ülkemize nasıl yardımcı olabiliriz düşüncesini yaşattı. Bunu AFAD İl Müdürümüz ve Belediye Başkanvekilimiz Sinan Aslan beyle paylaştığımızda ortaya bu proje çıktı. Türkiye'nin, tamamı kadınlardan oluşan ilk kadın arama kurtarma ekibini kurma gereği hissettik. Umarım ülkemizde daha fazla afet yaşanmaz, ancak yaşanacak her olayda da kadınların gücünün görülmesini istediğimizden biz de bu oluşumla AFAD İl Müdürlüğü desteğinde sahalardayız. Bu ekibimize 18 kişiyle katıldık, ancak aldığımız talepler doğrultusunda, ek bir eğitimle ekibimizin sayısını arttırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş ise gelen talep doğrultusunda 5 günlük arama kurtarma eğitimi organize ettiklerini kaydederek, "Kadınlarımızın her alanda başarılı olması bizim de en büyük arzumuz. Kadınların burada aldığı eğitimleri birlikte izledik, ne kadar başarılı olduklarını da gördük. Arama kurtarma faaliyetlerinin sadece kaba kuvvete bağlı olmadığını, teknik çalışmalarında yapılabildiğini kadınların yaptığı tatbikat sayesinde görme imkanı bulduk." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı