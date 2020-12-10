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Kadın akademisyenlerden Türk kadının ilk mitinginin yıl dönümünde sergi

10.12.2020 19:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:44
Kadın akademisyenlerden Türk kadının ilk mitinginin yıl dönümünde sergi

Kastamonu Üniversitesinin (KÜ) kadın akademisyenleri tarafından 10 Aralık ilk Türk kadın mitinginin 101. yılı kapsamında çevrim içi sergi açıldı.

Kastamonu Üniversitesinin (KÜ) kadın akademisyenleri tarafından 10 Aralık ilk Türk kadın mitinginin 101. yılı kapsamında çevrim içi sergi açıldı.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Kastamonu 10 Aralık Kadın Platformu Derneği iş birliğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda açılan sergide, 11 kadın akademisyenin 23 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

KÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölüm Başkanı Prof. Seyhan Yılmaz, AA muhabirine, Mondros Mütarekesinin hemen ardından ülkenin işgal edildiğini, insanların zulme ve haksızlığa uğradığını hatırlatarak, Kastamonu'da 10 Aralık 1919 tarihinde ilk Türk kadın mitinginin gerçekleştiğine işaret etti.

"Kastamonu kadınları Kız Öğretmen Okulunun bahçesinde 3 binden fazla kadının katılımıyla bu işgali ve vahşeti protesto etmişlerdir." diyen Yılmaz, "101 yıl önce bugün Kastamonu kadınının gösterdiği kararlılık, işgale ve vahşete karşı dünyaya meydan okuyuşu, hepimizin gurur kaynağıdır. 10 Aralık günü Kastamonu kadınları için olduğu kadar bütün Türk kadınları için gurur ve onur kaynağıdır." ifadesinde bulundu.

Bu kapsamda Kastamonu 10 Aralık Kadın Platformu Derneği ile birlikte çevrim içi sergi düzenlediklerini belirten Yılmaz, sergide, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Eğitim Fakültesinden akademisyenlerin eserlerinin bulunduğu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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