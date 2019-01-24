Kadın Adaylardan Pozitif Ayrımcılık Talebi

Yerel seçimlerde aday ya da aday adayı olan kadınlar, siyasi partilerden pozitif ayrımcılık talep etti.

Birleşmiş Milletler Kadın Biriminden yapılan açıklamada, birim tarafından kadın adayları yerel seçimlere hazırlamak üzere düzenlenen Yerel Siyaset Atölyesi'nin İzmir bölümüne İzmir'in yanı sıra Muğla, Denizli, Manisa ve Aydın'dan aday ya da aday adayı kadınların katıldığı belirtildi.

Sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin gözlemci olarak bulunduğu atölyede, kadın adaylar ortak açıklamaya imza attı.



Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm siyasi partilerden, kadınlara yerel seçimlerde daha fazla yer vermelerini ve eşitlik sağlanıncaya kadar pozitif ayrımcılık yaparak karar mekanizmalarının her aşamasında kadınların siyasi katılımını ve liderliğini desteklemelerini talep ediyoruz.



Siyasi partiler, kadın adayların da parti faaliyetlerine, kampanyalara ve yönetime katılımına yer vermelidir. Parti ve kampanya faaliyetleri kadınların katılımını kolaylaştıracak yer ve saatlerde düzenlenmelidir.



Siyasi Partiler Yasası, Seçim Kanunu ve siyasi partilerin tüzükleri, yüzde 50 eşitlik hükmü, fermuar sistemi gibi özel önlemleri içeren eşitlik sağlayıcı tutumda düzenlenmelidir. Partiler, kadın adaylardan başvuru ücreti alınmaması, kadın adaylara, kadın adayların tanıtımına ve kadın çalışmalarına bütçelerinde yer vermelidir."

Uzmanlar tarafından adaylık süreci, kampanya yönetimi, seçimlere hazırlık gibi konularda eğitimlerin verildiği Yerel Siyaset Atölyesi, kadın adaylara ve sivil toplum temsilcilerine sertifika verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA