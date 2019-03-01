Kadın Adaylar "Birbiri" İçin Çalışıyor

RIDVAN KORKULUTAŞ - Türkiye genelinde belediyeler için olduğu kadar en küçük yönetim birimi olan muhtarlıklarda da adaylar seçilebilmek için birbirleriyle yarışıyor. Gaziantep'te 4 kadın muhtar adayı seçim çalışmalarını birlikte yürütüyor.

Her gün buluşup ev ev gezen adaylar birlikte daha güçlü bir şekilde yürüttükleri çalışmalarla hem yerel yönetimlerde kadınların sesini duyurmak hem de mahallelerine kadın elini değdirmek istiyor. Kentin 784 mahallesinde sadece 4 kadın muhtarın bulunduğu Gaziantep'te, 31 Martta yapılacak yerel seçimlerin ardından mevcut durumun değişebilmesi için uğraşan kadınlar, azimleriyle herkesin takdiri topluyor. Üçü ev hanımı, biri terzi olan kadın muhtar adayları, yerel yönetimde farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

75. Yıl Mahallesi Muhtar Adayı Hatice Avcı, eşinin desteğiyle muhtarlığa aday olduğunu söyledi. Çevresinden çok iyi tepikler aldığını dile getiren Avcı, diğer kadın muhtar adaylarıyla birlikte hareket ettiklerini anlattı. Şimdiden kadın dayanışmasını başlattıklarını belirten Avcı, "Sadece bir yaşlı amcadan 'Kızım ne işin var, evinde otur, yemeğini yap, çocuğuna bak.' diye tepki aldım. Bize karşı olanları da konuşarak ikna ettik ve 'Helal olsun kızım, en büyük destekçiniz.' dediler." ifadelerini kulandı.

"Sorunlarını bir erkek muhtara anlatamayan kadınlar fazla"

Çağdaş Mahallesi Muhtar Adayı Aynur Çelik de 15 yıldır çeşitli derneklerde görev yaptığını aktardı. Edindiği tecrübeler doğrultusunda mahallesinin eksiklerini gidermek istediğini dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Muhtarlığa gidip derdini anlatamayan kadınlar çok fazla. Hanımların sesi olmak istiyoruz açıkçası. Kadınlar sosyal anlamda bizlerle daha rahat şekilde iletişime geçebilecekler. Sorunlarını bir erkek muhtara anlatamayan kadınlar fazla. Bire bir olduğumuz zaman dertlerine çözmeye çalışacağız. Genel olarak erkeklerden olumlu tepkiler alıyoruz. Kadın muhtar sayısının artması için buna öncülük yapmak istiyoruz. İnşallah bu öncülüğü de başarıyla sonuçlandıracağımıza eminim."

"Tek görevi mühür basmak değil"

Nuripazarbaşı Mahallesi muhtar adayı Fatma Tavşanoğlu da daha önceki kadın muhtarları örnek alarak yaşadıkları yere faydalı olmak istediğine işaret etti.

Mağdur olan kadınların sorunlarını çözülebilmesi için kadın muhtarların çok önemli vazife yürüteceklerini belirten Tavşanoğlu, "Muhtarların tek görevi mühür basmak değil. Biz muhtarlığın imzadan olmadığını, bir anne ve baba olarak yaklaşılması gerektiğini anlatamaya çalışacağız." dedi.

"Öncü olmak istiyoruz"

Turan Emeksiz Mahallesi muhtar adayı Leyla Sertkaya ise mahallesinin ilk kadın muhtar adayı olduğunu bildirdi.

Sadece kadınlara değil, tek tek herkesin hayatına dokunmaya çalışacaklarını kaydeden Sertkaya "Kadın muhtar adaylarımızla birlikte yapacağımız projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Kadın muhtar profillerinin Gaziantep'te de çoğalması için bir öncü olmak istiyoruz. Bu seçim sonucunda kadın muhtar sayıları aratacak inşallah." diye konuştu.

Kaynak: AA