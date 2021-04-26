Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması İstiklal Caddesinde kadınlara tanıtıldı

Kadınlara yönettik şiddeti engellemek amacı ile geliştirilen Kadın Acil Destek(KADES) uygulaması, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından İstiklal Caddesi'nde kadınlara anlatılıp, broşür dağıtımı yapıldı.

Kadınlara yönettik şiddeti engellemek amacı ile geliştirilen Kadın Acil Destek(KADES) uygulaması, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından İstiklal Caddesi'nde kadınlara anlatılıp, broşür dağıtımı yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İstiklal Caddesi'nde kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla geliştirilen KADES uygulaması hakkında broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde kadınlara dağıtıldı ve uygulama hakkında bilgilendirme yapıldı. Cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden kadınların yardım taleplerine en kısa sürede cevap verildiği, telefonla arayarak oluşan zaman kaybının ortadan kaldırıldığını kadınlara anlatıldı.

(Sümer Avcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı