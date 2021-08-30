KADIN A MİLLİ TAKIMI FİNALLERE KATILMA HAKKI ELDE ETTİ

27-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında Belgrad'da düzenlenen 2021 Avrupa Takımlar Şampiyonası elemelerinde mücadele eden Kadın A Milli takımımız 2. etap finalinde Bulgaristan'ı 3-1 yenerek Eylül ayında Romanya'da yapılacak finallere katılma hakkı elde etti.

27-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında Belgrad'da düzenlenen 2021 Avrupa Takımlar Şampiyonası elemelerinde mücadele eden Kadın A Milli takımımız 2. etap finalinde Bulgaristan'ı 3-1 yenerek Eylül ayında Romanya'da yapılacak finallere katılma hakkı elde etti.

Sibel Altınkaya, Ece Haraç, Gülpembe Özkaya ve Simay Kulakçeken'den oluşan Kadın A Milli takımımız A Grubunda Bosna Hersek'i 3-1 yendikten sonra Yunanistan'a son derece çekişmeli geçen maçta 3-2 mağlup oldu. Grubunu 2. sırada tamamlayan Kadın A Milli takımımız 2. etaptan yoluna devam etti. 2. Etapta, D grubu ikincisi Litvanya ile eşleşen Millilerimiz karşılaşmayı 3-1 kazanarak, finale yükseldi. 2. etap finalinde Bulgaristan ile karşılaşan Kadın A milli takımımız çok çekişmeli geçen maçı 3-1 kazanarak, Eylül ayında Romanya'da yapılacak finallere katılma hakkı elde etti. .

Bulgaristan - TÜRKİYE: 1-3

Maria YOVKOVA - Sibel ALTINKAYA: 2-3 (11-6, 11-9, 4-11, 4-11)

Polina TRIFONOVA - Simay KULAKÇEKEN: 3-1 (17-15, 11-4, 13-15, 11-7)

Kalina CHRISTOVA - Ece HARAÇ: 2-3 (4-11, 11-7, 11-6, 6-11)

Polina TRIFONOVA - Sibel ALTINKAYA: 1-3 (5-11, 11-7, 5-11, 10-12)

Kaynak: Habermetre