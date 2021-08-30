KADIN A MİLLİ TAKIMI FİNALLERE KATILMA HAKKI ELDE ETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KADIN A MİLLİ TAKIMI FİNALLERE KATILMA HAKKI ELDE ETTİ

KADIN A MİLLİ TAKIMI FİNALLERE KATILMA HAKKI ELDE ETTİ
Habermetre - Haberler | Toplum

27-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında Belgrad'da düzenlenen 2021 Avrupa Takımlar Şampiyonası elemelerinde mücadele eden Kadın A Milli takımımız 2. etap finalinde Bulgaristan'ı 3-1 yenerek Eylül ayında Romanya'da yapılacak finallere katılma hakkı elde etti.

27-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında Belgrad'da düzenlenen 2021 Avrupa Takımlar Şampiyonası elemelerinde mücadele eden Kadın A Milli takımımız 2. etap finalinde Bulgaristan'ı 3-1 yenerek Eylül ayında Romanya'da yapılacak finallere katılma hakkı elde etti.

Sibel Altınkaya, Ece Haraç, Gülpembe Özkaya ve Simay Kulakçeken'den oluşan Kadın A Milli takımımız A Grubunda Bosna Hersek'i 3-1 yendikten sonra Yunanistan'a son derece çekişmeli geçen maçta 3-2 mağlup oldu. Grubunu 2. sırada tamamlayan Kadın A Milli takımımız 2. etaptan yoluna devam etti. 2. Etapta, D grubu ikincisi Litvanya ile eşleşen Millilerimiz karşılaşmayı 3-1 kazanarak, finale yükseldi. 2. etap finalinde Bulgaristan ile karşılaşan Kadın A milli takımımız çok çekişmeli geçen maçı 3-1 kazanarak, Eylül ayında Romanya'da yapılacak finallere katılma hakkı elde etti. .

Bulgaristan - TÜRKİYE: 1-3

Maria YOVKOVA - Sibel ALTINKAYA: 2-3 (11-6, 11-9, 4-11, 4-11)

Polina TRIFONOVA - Simay KULAKÇEKEN: 3-1 (17-15, 11-4, 13-15, 11-7)

Kalina CHRISTOVA - Ece HARAÇ: 2-3 (4-11, 11-7, 11-6, 6-11)

Polina TRIFONOVA - Sibel ALTINKAYA: 1-3 (5-11, 11-7, 5-11, 10-12)

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Emine Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Burcu Biricik Serenay Sarıkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Arda Güler Arda Turan Burak Yılmaz Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
KADIN A MİLLİ TAKIMI FİNALLERE KATILMA HAKKI ELDE ETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 04:39:55. #1.14#

title