Kadın A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

20.08.2019 16:26

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 30 Ağustos'ta Kosova ile Kosova'da ve 3 Eylül'de Hollanda ile Hollanda'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 13.00'te TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Kadın A Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Selda Akgöz (Ataşehir Belediye Spor), Fatma Şahin (Beşiktaş A.Ş), Gamze Nur Yaman (Beşiktaş A.Ş)

Defans: Fatma Işik (Fv 09 Niefern), İpek Kaya (Fc Metz), Kezban Tağ (Kdz.Ereğli Belediye Spor), Berna Yeniçeri (Konak Belediye Spor), Ebru Uzungüney (Eintracht Frankfurt), Didem Karagenç (Beşiktaş A.Ş), Medine Erkan (Kocaeli Bayan Futbol K.)

Orta saha: Busem Şeker (Hamburger Sv), Arzu Karabulut (Beşiktaş A.Ş), Büşra Barut (Fc Nordsjaelland), Gizem Gönültaş (Beşiktaş A.Ş), Derya Arhan (Beşiktaş A.Ş), Ecem Cumert (Sv Alberweiler), Ebru Topçu (Konak Belediye Spor), Dilan Ağgül (Fsv Gütersloh), Fatma Kara (Hk/ Vikingur), Selin Dişli (Bayer 04 Leverkusen)

Forvet: Melike Pekel (Fc Metz), Başak Gündoğdu (Beşiktaş A.Ş.), Aycan Yanaç (Sv Frensdorf)

Futbol Gelişim Direktörü: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Talat Tuncel

Milli Takım'ın maç programı ise şu şekilde:

30 Ağustos Cuma

20.00 Kosova - Türkiye (Stadium Fadil Vokrri - Priştine)

3 Eylül Salı

20.00 Hollanda - Türkiye (Abe Lenstra Stadion - Heerenveen



Kaynak: DHA