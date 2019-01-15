Kadim Kentler Diyarbakır ve Mardin Sömestirde Misafirlerini Bekliyor
Binlerce yıldır farklı medeniyetlere beşiklik eden, tarihi ve turistik mekanlarıyla göz dolduran Diyarbakır ve Mardin, yarıyıl tatilinde Anadolu'nun geleneksel konukseverliğiyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazır.
Binlerce yıldır farklı medeniyetlere beşiklik eden, tarihi ve turistik mekanlarıyla göz dolduran Diyarbakır ve Mardin, yarıyıl tatilinde Anadolu'nun geleneksel konukseverliğiyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazır.
Kaynak: Youtube