Kadim Aşiretler Federasyonundan Yunan vekile tepki
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Kadim Aşiretler Federasyonundan Yunan vekile tepki

Kadim Aşiretler Federasyonu, Yunan vekilin Türk bayrağına yönelik hareketine tepki gösterdi.

03.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:48
Kadim Aşiretler Federasyonundan Yunan vekile tepki

Kadim Aşiretler Federasyonu, Yunan vekilin Türk bayrağına yönelik hareketine tepki gösterdi.


Kadim Aşiretler Federasyonundan yapılan açıklamada, " aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin eski üyesi ve parlamentosu üyesi milletvekili Loannis Logos'un Avrupa Parlamentosunda bayrağımızı yırtması bizleri derinden üzmüştür. Herkesçe bilinir ki, mukaddes Türk bayrağımızın göklerden inmesine ve ezanımızın susmasına asla müsaade etmeyiz. Bu nedenle bayrağımıza el uzatan her kim olursa olsun, o elini kırar ve ona yolunu gösteririz. Bu ülke bölünmez, bu millet diz çökmez, bu devlet ilelebet payidar kalır inşallah. Ayrıca Suriye rejim askerlerinin düzenlediği hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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