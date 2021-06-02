Kadim Aşiretler Federasyonu Vali Erin'i Ziyaret Etti
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Kadim Aşiretler Federasyonu Vali Erin'i Ziyaret Etti

Kadim Aşiretler Federasyonu Vali Erin'i Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Yaşam

Kadim Aşiretler Federasyonuna bağlı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi aşiret liderleri Şanlıurfa'da bir araya geldi.

Kadim Aşiretler Federasyonuna bağlı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi aşiret liderleri Şanlıurfa'da bir araya geldi.

Şanlıurfa'ya gelen aşiret liderleri, federasyon başkanı Rasim Aslan öncülüğünde valiliği ziyaret etti. Vali Abdullah Erin'in makamında kabul ettiği aşiret liderleri, ülke gündemi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile ilgili gelişmeleri konuştu.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyarette aşiret liderleri, her zaman olduğu gibi devletimizin ve milletimizin yanında olduklarını, vatan toprakları üzerinde kardeşlik duyguları içerisinde birliğimize ve beraberliğimize kast edenlere fırsat vermeyeceklerini ifade etti.

Aşiret liderlerinin verdiği mesajları çok anlamlı bulduğunu belirten Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretlerinden dolayı federasyon üyesi aşiret liderlerine teşekkür etti.

Bölgedeki illeri ziyaret ederek temaslarda bulunan Kadim Aşiretler Federasyonunun Şanlıurfa ziyaretinde, Van'da mukim Ezdinan, Havişta ve Siirkan, Mardin'den Kikan ve Daşi, Bitlis'ten Alikan, Batman'dan Şeyhen Eykafa ve Raman, Elazığ'dan Şavak, Şırnak'tan Tatar ailesi, Şanlıurfa'dan Kejan ve Badıllı, Hakkari'den Giravyan, Diyarbakır'dan Şahinan, Adıyaman'dan İzol, Gevazi, Rijuan, Mirdes, Bezzik ve Rami aşiret liderleri ve temsilcileri yer aldı. (202)

Kadim Aşiretler Federasyonu Vali Erin'i Ziyaret Etti
Kadim Aşiretler Federasyonu Vali Erin'i Ziyaret Etti
Kadim Aşiretler Federasyonu Vali Erin'i Ziyaret Etti
Kadim Aşiretler Federasyonu Vali Erin'i Ziyaret Etti

Kaynak: Habermetre

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