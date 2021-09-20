Kadıköylülerin korkulu rüyası olan iki hırsızlık şüphelisi yakalandı

KADIKÖY'de 20 farklı adresten hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadıköy'de son zamanlarda özellikle Bostancı ve Göztepe mahallerindeki evlere giren hırsızlar vatandaşları canından bezdirdi. Şapka takarak ve kollarıyla yüzlerini gizleyerek güvenlik kameralarına yakalanmamaya çalışan 2 şüpheli, banka kartıyla dış kapılarını açtıkları 20 farklı binaya girdi. Rahat tavırlarla içeri giren şüpheliler, evde oturanların içeride olmasını önemsemeden dairelerden hırsızlık yaptı.

ŞÜPHELİLER ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI

"YAKALANMALARI KADIKÖY HALKI İÇİN İYİ BİR HABER"

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA