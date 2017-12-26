Kadıköylü Kadınlardan Yeni Yıl Hediyeleri

Yaz aylarında Moda'da tezgah açan üretici kadınlar, kışın gelişiyle birlikte Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki Potlaç Dükkan'a geçti. Pazartesi hariç her gün 12.00-21.00 saatleri arasında açık olan dükkanda, 414 kadının 2 bini aşkın el emeği ürünü bulunuyor. Yastıklar, örtüler, işlemeli bardaklar, takılar, bereler, atkılar, şapkalar, çocuk kıyafetleri, çantalar, cüzdanlar, desenli kavanozlar, tablolar, bez bebekler, dekorasyon malzemeleri…

EVLERİNDE EL EMEĞİ ÜRETEN KADINLARDAN YILBAŞINA ÖZEL HEDİYE SEÇENEKLERİ

Kadıköylü kadınlara gelir yaratılması için, kadınların üretimlerini satabilmesine yönelik kurulan Potlaç Dükkan'da, klasik çam ağacı yerine el örgüsünden yapılan mini bir ağaçtan Noel baba baskılı yastıklara kadar bir çok yeni yıla özel tasarımlar bulmak mümkün.

POTLAÇ NEDİR?

'POTLAÇ', Kızılderililerin değiş-tokuş bayramlarına verilen isim. Hem "beslemek", hem "tüketmek" anlamında kullanılır. Tek başına değil kolektif olma, rekabet değil dayanışma, üretmekten ve alışverişten öğrenme, birbirimizi tanıma ve birbirimizle bağlar kurmayı amaçlamaktadır. 'POTLAÇ Kadın El Emeği Satış Noktası', Kadıköylü kadınlar için gelir yaratılması hedefi kapsamında Kadıköy'de ikamet eden kadınların üretimlerini satabilmesine yönelik kuruldu.