Kadıköyde kadınlardan kadına şiddet eylemi
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Kadıköyde kadınlardan kadına şiddet eylemi

01.10.2020 21:14 | Son Güncelleme: 01.10.2020 21:19
Kadıköyde kadınlardan kadına şiddet eylemi

KADIKÖY'de toplanan bir grup kadın, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerini protesto etti.

KADIKÖY'de toplanan bir grup kadın, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerini protesto etti.

Kadıköy'de Eminönü İskelesi önünde saat 19.00'da toplanan "İstanbul Sözleşmesi'nin Uygula Kampanya Grubu" üyesi yaklaşık 100 kadın, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerini protesto etti. Ellerinde pankart ve dövizler bulunan kadınlar adına Sıla Genç basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açanlara sözümüz var, haklarımız pazarlık konusu değil. Haklarımızdan da hayatlarımızdan da vazgeçmeye niyetimiz yok. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma tartışmalarını kadınların itirazları ve mücadelesiyle ertelemek Zorunda kaldılar. Meclisin yeni yasama yılında, İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açmayı aklınızdan bile geçirmeyin" ifadelerine yer verildi.

Grup, basın açıklamasının ardından alandan ayrıldı.

- İstanbul
Kadıköyde kadınlardan kadına şiddet eylemi
Kadıköyde kadınlardan kadına şiddet eylemi
Kadıköyde kadınlardan kadına şiddet eylemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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