Kadıköy yasta
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
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Kadıköy yasta

Kadıköy Belediyesi İdlib'teki hain saldırı sonucu 33 askerin şehit olmasının ardından etkinliklerini iptal etti.

28.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:05
Kadıköy yasta

'teki hain saldırı sonucu 33 askerin şehit olmasının ardından etkinliklerini iptal etti.


Belediyenin kurumsal hesaplarından yapılan yazılı açıklamada: "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 28, 29 Şubat ve 1 Mart tarihlerindeki tüm etkinliklerimiz iptal edilmiştir. 2 Mart tarihindeki Kraliçe Lear film gösterimi ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir" sözlerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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