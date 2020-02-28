Kadıköy Yasta!

28.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:15

Belediyenin kurumsal hesaplarından yapılan yazılı açıklamada,

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 28, 29 Şubat ve 1 Mart tarihlerindeki tüm etkinliklerimiz iptal edilmiştir. 2 Mart tarihindeki Kraliçe Lear film gösterimi ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir." sözlerine yer verildi.

Kaynak: Bültenler