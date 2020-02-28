Kadıköy Yasta!
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
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Kadıköy Yasta!

Kadıköy Belediyesi İdlib'teki hain saldırı sonucu 33 askerin şehit olmasının ardından etkinliklerini iptal etti.

28.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:15
Kadıköy Yasta!

Belediyenin kurumsal hesaplarından yapılan yazılı açıklamada,

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 28, 29 Şubat ve 1 Mart tarihlerindeki tüm etkinliklerimiz iptal edilmiştir. 2 Mart tarihindeki Kraliçe Lear film gösterimi ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir." sözlerine yer verildi.

Kaynak: Bültenler

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