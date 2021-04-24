Kadıköy ve Üsküdar'da evlerden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

- Kadıköy ve Üsküdar'da evlerden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı Kadıköy ve Üsküdar'da evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

- Kadıköy ve Üsküdar'da evlerden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İSTANBUL - Kadıköy ve Üsküdar'da evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları bir eve giriş çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadıköy ve Üsküdar'da geçtiğimiz haftalarda meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Güvenlik kamera görüntüleri inceleyen ekipler, hırsızların görüntüsüne ulaştı. İki ayrı evden hırsızlık olayını aynı kişilerin yaptığını tespit etti. Şüphelilerin girdikleri evlerden, 45 bin lira değerinde bulunan, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, tablet, ziynet eşyası çaldıkları belirtildi.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen E.A.ve B.E.isimli şahıslar 22 Nisan Perşembe günü Kadıköy, Göztepe'de bulunan evlerinde suç aletleriyle yakalanarak gözaltına alındı. Polisin yaptığı soruşturmada hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerden E.A. isimli şahsın da önceden suç kaydı olduğu tespit edildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR