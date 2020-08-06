KADIKÖY VE ÜSKÜDAR'DA DENETİM:   MODA'DA YÜRÜYEMİYORUM HEPSİ MASKESİZ KAÇIYORUM
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KADIKÖY VE ÜSKÜDAR'DA DENETİM:   MODA'DA YÜRÜYEMİYORUM HEPSİ MASKESİZ KAÇIYORUM

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAİçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor.

KADIKÖY VE ÜSKÜDAR'DA DENETİM:   MODA'DA YÜRÜYEMİYORUM HEPSİ MASKESİZ KAÇIYORUM
06.08.2020 12:09 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:26

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor. Kadıköy'de yapılan denetimler sırasında bir kişi maske takılmamasına tepki göstererek, "Ben Moda'da yürüyemiyorum hepsi maskesiz kaçıyorum" dedi.

İçişleri  Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesinin ardından, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de ilçe genelinde denetim yaptı. Sabah saatlerinde, korona virüs salgınıyla mücadelede  'maske ve sosyal mesafe' kuralı denetlendi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kadıköy Meydan'da ve toplu taşıma araçlarında vatandaşları maske konusunda uyararak maskeyi usulüne uygun şekilde kullanmayanları ikaz etti. Genel anlamda maske kuralına uyulduğu görülen Kadıköy'de ekiplerin denetimleri gün boyunca devam edecek. Maske kuralına uymayan ve polisin ikazını dikkate almayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulanacak. Denetim noktasında bir vatandaş maske takmayan insanlardan dolayı rahatça dışarıya çıkamadığını belirterek, "Ben Moda'da yürüyemiyorum hepsi maskesiz kaçıyorum" dedi.

ÜSKÜDAR KAYMAKAMI DENETİMLERE KATILDI

Koronavirüs denetimleri kapsamında Üsküdar'da da bulunan esnaflar da denetlendi. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Tarım Müdürü Dilruba Okay ve İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Taşçı'nın da katıldığı denetimler sırasında Kaymakam Demiryürek, esnaflara sosyal mesafe ve maske konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Üsküdar sahilde oturan vatandaşlara da uyarılarda bulunan kaymakam Demiryürek, maskesi olmayan vatandaşlar da maske dağıttı.

Kaynak: DHA

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