Kadıköy ve Şişhane'de 1 Mayıs'ta ölenler anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kadıköy ve Şişhane'de 1 Mayıs'ta ölenler anıldı

Kadıköy ve Şişhane'de 1 Mayıs'ta ölenler anıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'de 1 Mayıs 1996'da çıkan olaylarda ölen 3 kişi ile Şişhane'de 1 Mayıs 1989'da hayatını kaybeden Mehmet Akif Dalcı anıldı.

KADIKÖY'de 1 Mayıs 1996'da çıkan olaylarda ölen 3 kişi ile Şişhane'de 1 Mayıs 1989'da hayatını kaybeden Mehmet Akif Dalcı anıldı. 1 Mayıs 1989'da hayatını kaybeden Mehmet Akif Dalcı'yı Şişhane'de anıldı. 1 Mayıs için Taksim'de toplanan DİSK, KESK,TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği üyeleri Kazancı Yokuşu'nun başında yapılan basın açıklamasının ardından sendikalarına ait yeleklerini çıkartıp Şişhane'ye geldiler. Burada tekrar yeleklerini giyen grup, 1 Mayıs 1989'da hayatını kaybeden Mehmet Akif Dalcı'yı andı, saygı duruşunda bulundu. 1 Mayıs yazılı pankart açan grup, Mehmet Akif Dalcı'nın hayatını kaybettiği alana karafil bıraktı.  Polisin sıkı güvenlik önlemleri aldığı alanda, grup slogan attıktan sonra dağıldı. 

"MEHMET AKİF DALCI'YI ÖZLEMLE ANIYORUZ"

Alanda açıklama yapan TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Akçelik "1 Mayıs 1989'da bu noktada hayatını kaybeden Mehmet Akif Dalcı, 1977 ve 1996'da katledilen tüm arkadaşlarımızı da saygı ve özlemle anıyoruz. Toplu grev hakkı önündeki tüm engeller kaldırılsın. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa etkin şekilde uygulansın. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün iş yerinde şiddete karşı 190 sayılı sözleşmesi onaylansın"  dedi.

3 KİŞİ KADIKÖY'DE ANILDIKadıköy'de ise 1996 yılındaki 1 Mayıs kutlamaları sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybeden 3 kişi anıldı. Kadıköy Belediyesi önünde toplanan çeşitli sendikalara bağlı yaklaşık 100 kişilik grup, sloganlar atarak 3 kişinin öldüğü yere geldi. Anma programına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı. Anma sırasında yere düşerek yaralanan bir kişiye, Canan Kaftancıoğlu müdahale etti. Yaralı kişi yerden kaldırılarak ilk müdahalesi eyleme katılanlar  tarafından yapıldı. Grup, "1 Mayıs Umut Yan Yana" yazılı pankart açıp, sloganlar attı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından basın açıklaması yapıldı. Grup, basın açıklamasının ardından, 3 kişinin hayatını kaybettiği yere karanfil bırakarak dağıldı.

(Fotoğraf)


- İstanbul
Kadıköy ve Şişhane'de 1 Mayıs'ta ölenler anıldı
Kadıköy ve Şişhane'de 1 Mayıs'ta ölenler anıldı
Kadıköy ve Şişhane'de 1 Mayıs'ta ölenler anıldı
Kadıköy ve Şişhane'de 1 Mayıs'ta ölenler anıldı
Kadıköy ve Şişhane'de 1 Mayıs'ta ölenler anıldı
Kadıköy ve Şişhane'de 1 Mayıs'ta ölenler anıldı
Kadıköy ve Şişhane'de 1 Mayıs'ta ölenler anıldı
Kadıköy ve Şişhane'de 1 Mayıs'ta ölenler anıldı
Kadıköy ve Şişhane'de 1 Mayıs'ta ölenler anıldı
Kadıköy ve Şişhane'de 1 Mayıs'ta ölenler anıldı
Kadıköy ve Şişhane'de 1 Mayıs'ta ölenler anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İstanbul'da vaka sayıları son on günde yüzde 30 oranında azaldı
İstanbul'da vaka sayıları son on günde yüzde 30 oranında azaldı
İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
Akın akın gidiyorlar! Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor
Akın akın gidiyorlar! Tam kapanmaya saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Hakan Altun Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Yılmaz Vural Ali Tandoğan Abdullah Avcı Fırat Aydınus Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kadıköy ve Şişhane'de 1 Mayıs'ta ölenler anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 15:10:05. #1.14#

title