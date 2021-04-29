Kadıköy ve Şişhane'de 1 Mayıs'ta ölenler anıldı

KADIKÖY'de 1 Mayıs 1996'da çıkan olaylarda ölen 3 kişi ile Şişhane'de 1 Mayıs 1989'da hayatını kaybeden Mehmet Akif Dalcı anıldı.

KADIKÖY'de 1 Mayıs 1996'da çıkan olaylarda ölen 3 kişi ile Şişhane'de 1 Mayıs 1989'da hayatını kaybeden Mehmet Akif Dalcı anıldı. 1 Mayıs 1989'da hayatını kaybeden Mehmet Akif Dalcı'yı Şişhane'de anıldı. 1 Mayıs için Taksim'de toplanan DİSK, KESK,TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği üyeleri Kazancı Yokuşu'nun başında yapılan basın açıklamasının ardından sendikalarına ait yeleklerini çıkartıp Şişhane'ye geldiler. Burada tekrar yeleklerini giyen grup, 1 Mayıs 1989'da hayatını kaybeden Mehmet Akif Dalcı'yı andı, saygı duruşunda bulundu. 1 Mayıs yazılı pankart açan grup, Mehmet Akif Dalcı'nın hayatını kaybettiği alana karafil bıraktı. Polisin sıkı güvenlik önlemleri aldığı alanda, grup slogan attıktan sonra dağıldı.

"MEHMET AKİF DALCI'YI ÖZLEMLE ANIYORUZ"

Alanda açıklama yapan TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Akçelik "1 Mayıs 1989'da bu noktada hayatını kaybeden Mehmet Akif Dalcı, 1977 ve 1996'da katledilen tüm arkadaşlarımızı da saygı ve özlemle anıyoruz. Toplu grev hakkı önündeki tüm engeller kaldırılsın. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa etkin şekilde uygulansın. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün iş yerinde şiddete karşı 190 sayılı sözleşmesi onaylansın" dedi.

3 KİŞİ KADIKÖY'DE ANILDIKadıköy'de ise 1996 yılındaki 1 Mayıs kutlamaları sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybeden 3 kişi anıldı. Kadıköy Belediyesi önünde toplanan çeşitli sendikalara bağlı yaklaşık 100 kişilik grup, sloganlar atarak 3 kişinin öldüğü yere geldi. Anma programına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı. Anma sırasında yere düşerek yaralanan bir kişiye, Canan Kaftancıoğlu müdahale etti. Yaralı kişi yerden kaldırılarak ilk müdahalesi eyleme katılanlar tarafından yapıldı. Grup, "1 Mayıs Umut Yan Yana" yazılı pankart açıp, sloganlar attı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından basın açıklaması yapıldı. Grup, basın açıklamasının ardından, 3 kişinin hayatını kaybettiği yere karanfil bırakarak dağıldı.

(Fotoğraf)

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı