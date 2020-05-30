Kadıköy ve Maltepe'de trafikte denetim Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 15 ilde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri D-100 karayolunda denetim yaptı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 15 ilde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri D-100 karayolunda denetim yaptı. Maltepe ve Kadıköy'de yapılan denetimlerde sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığı kontrol edilirken, zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirler çerçevesinde 15 ilde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetim yaptı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri D-100 Karayolu Maltepe ve Kadıköy'de araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Denetimler nedeniyle zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA