KADIKÖY VE FATİH'TE TARİHİ ESER OPERASYONU KAMERADA
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KADIKÖY VE FATİH'TE TARİHİ ESER OPERASYONU KAMERADA

10.03.2021 12:58 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:24

284 adet tarihi eser ele geçirildi.

284 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ali ÇAĞLAR TINBEK İSTANBUL,(DHA)- KADIKÖY ve Fatih'te 3 adrese kaçak tarihi eser toplayan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi. 284 adet tarihi eser ele geçirilirken, operasyon anları da kameraya yansıdı. Ele geçirilen eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tarihi eser toplayan ve satan şüphelilere yönelik Kadıköy ve Fatih'te bulunan 3 adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 13 adet cam formunda obje, 128 adet gümüş sikke, 100 adet çeşitli form ve biçimlerde objeler, Kuran-ı Kerim, mühür şamdan ve Osmanlı dönemine ait hat levhalar olmak üzere 284 adet 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında eser ele geçirdi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. Ele geçirilen taşınmaz kültür varlıkları İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzeleri Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.

KADIKÖY VE FATİH'TE TARİHİ ESER OPERASYONU KAMERADA
KADIKÖY VE FATİH'TE TARİHİ ESER OPERASYONU KAMERADA
KADIKÖY VE FATİH'TE TARİHİ ESER OPERASYONU KAMERADA
KADIKÖY VE FATİH'TE TARİHİ ESER OPERASYONU KAMERADA
KADIKÖY VE FATİH'TE TARİHİ ESER OPERASYONU KAMERADA
KADIKÖY VE FATİH'TE TARİHİ ESER OPERASYONU KAMERADA
KADIKÖY VE FATİH'TE TARİHİ ESER OPERASYONU KAMERADA
KADIKÖY VE FATİH'TE TARİHİ ESER OPERASYONU KAMERADA
KADIKÖY VE FATİH'TE TARİHİ ESER OPERASYONU KAMERADA
KADIKÖY VE FATİH'TE TARİHİ ESER OPERASYONU KAMERADA
KADIKÖY VE FATİH'TE TARİHİ ESER OPERASYONU KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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