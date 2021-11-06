KADIKÖY VE BAHÇELİEVLER'DE CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Haberler
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KADIKÖY VE BAHÇELİEVLER'DE CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY ve Bahçelievler'de farklı tarihlerde telefon bayilerinden cep telefonu çalan hırsız yakalandı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY ve Bahçelievler'de farklı tarihlerde telefon bayilerinden cep telefonu çalan hırsız yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, farklı tarihler arasında Kadıköy ve Bahçelievler'de cep telefonu hırsızlığı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, hırsızlığın gerçekleştiği işyerlerinde güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda cep telefonlarını çalan şüphelinin A.O., isimli kişi olduğu tespit edildi. Eşkal ve adres bilgileri belirlenen şüpheli gözaltına alındı. A.O.?nun çaldığı telefonları farklı bayilere ve kişilere nakit para karşılığında sattığı tespit edildi. Polis, telefonları alıp, satan F.Ü. ve H.A.'yı da gözaltına aldı. F.Ü. ve H.A. hakkında "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçundan adli işlem yapılırken, A.O. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

KADIKÖY VE BAHÇELİEVLER'DE CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

KADIKÖY VE BAHÇELİEVLER'DE CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

KADIKÖY VE BAHÇELİEVLER'DE CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

KADIKÖY VE BAHÇELİEVLER'DE CEP TELEFONU ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

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