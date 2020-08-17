KADIKÖY'Ü LAĞIM KOKUSU SARDI
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KADIKÖY'Ü LAĞIM KOKUSU SARDI

KADIKÖY'ün göbeğini lağım kokusu sardı.

KADIKÖY'Ü LAĞIM KOKUSU SARDI
17.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:23

KADIKÖY'ün göbeğini lağım kokusu sardı. Çevredekiler duruma isyan ederken esnaf ise işlerinin aksadığını söyledi.

Kadıköy'de sağanak sonrası tıkanan rögarlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi alt yapı çalışması yaptı. Çalışma sonrası kanalizasyondan ağır bir koku yayılmaya başladı. Kadıköylüler, Rıhtım Caddesi'nde yayılan lağım kokusundan şikayetçi olmaya başladı. Cadde üzerinde restoran ve lokantaları olan esnaf, ağır kokudan dolayı müşteri gelmediğini ve zor durumda olduklarını belirtti.

"MÜŞTERİLER KOKUDAN DIŞARI OTURAMIYOR"

Cadde üzerinde bir restoranda garsonluk yapan Abdulkadir Bayar, "Lağım kokusu geliyor, çoğu müşterimizde rahatsız oluyor kokudan. Müşterilerimiz kokudan dışarı oturamıyor. Gelen giden şikayetçi. İşlerimizi de etkiliyor bu durum. Yetkilileri de aradık gelip bakacağız dediler ama kimse gelmedi " diye konuştu.

İşyeri sahibi Sedat Güneş ise, "Kokuyu duyuyorum tabi. İmamoğlu dedi ki 'her şey çok güzel olacak'. Gerçekten o kadar güzel oldu ki Kadıköy lağım kokusundan durulmuyor. Burası Kadıköy, İstanbul'un gözbebeği. Burada böyle kokular olacaksa başka yerleri düşünemiyorum zaten. Defalarca aradık ama bir sonuç bulamadık. İnsan yaptığı işi bir kontrol eder ama o bile yok" şeklinde konuştu.

"YOLCULAR BİLE RAHATSIZ OLUYOR"

Minibüs sürücüsü Kemal Kılıç de, "Buradan her geçtiğimizde koku geliyor. Bunun önlemi nasıl alınır bilmiyorum ama çok rahatsız edici bir koku, lağım kokusu. Buradan yolcu alıyorum,yolcu bile rahatsız oluyor" diye konuştu.

"MÜŞTERİLER KOKUNUN NEREDEN GELDİĞİNİ SORUYOR"

Caddede seyyar satıcılık yapan Önder Ekmen de 'Yaklaşık 2-3 aydır böyle bir koku var. Burayı yaptıklarından beri bu kokuyu çekiyoruz. Burada insanlar, esnaf şikayetçi zaten bu duruma. Gelen müşteriler bile 'nereden geliyor bu koku' diye bize soruyor" diye konuştu. Çaycılık yapan Hacı Ertaş da 'Burası yapıldıktan sonra koku gelmeye başladı, çok ağır bir koku" ifadesini kullandı

Kaynak: DHA

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