Kadıköy Tiyatro Festivali Başlıyor

Oyun davetiyeleri, her bir oyunun etkinlik günü 13:00 – 18:00 saatleri arasında, Kadıköy Belediyesi'nin Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Süreyya Operası ve Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi gişelerinden alınabilecek.

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen festival Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da 2 Ağustos Perşembe akşamı başlayıp 15 Ağustos'ta sona erecek. Festivalde 14 gün boyunca yoğun ilgi gören oyunlar saat 21:00'de seyirciyle buluşacak. Tiyatro Festivali'nin açılışı, Genco Erkal'ın 50'inci Sanat Yılı kapsamında yönetip oynadığı "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyunu ile yapılacak. 15 Ağustos'ta Taşra Kabare'nin "Düşperest" oyunuyla sona erecek festivalde klasiklerden yeni oyunlara büyük beğeni alan 14 oyun tiyatro seyircisi ile buluşacak.