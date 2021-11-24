KADIKÖY-TAVŞANTEPE METROSUNDA ELİ BIÇAKLI KİŞİ KADINA SALDIRDI - Haberler
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KADIKÖY-TAVŞANTEPE METROSUNDA ELİ BIÇAKLI KİŞİ KADINA SALDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, erkek elindeki bıçakla kadına saldırdı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, erkek elindeki bıçakla kadına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Kadıköy- Tavşantepe metrosunda yaşandı. Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro, Bostancı Durağında beklediği sırada, bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Elinde bıçak olan erkek, etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü ardından trenden indi. Daha sonra küfürler ederek tekrar trene binen kişi, elindeki bıçağı tartıştığı kadına doğru sallayarak, yanına çağırdı ve küfürler eşliğinde "Suratını keserim senin" dedi. Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu. O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

KADIKÖY-TAVŞANTEPE METROSUNDA ELİ BIÇAKLI KİŞİ KADINA SALDIRDI

KADIKÖY-TAVŞANTEPE METROSUNDA ELİ BIÇAKLI KİŞİ KADINA SALDIRDI

KADIKÖY-TAVŞANTEPE METROSUNDA ELİ BIÇAKLI KİŞİ KADINA SALDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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