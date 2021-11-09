Kadıköy - Tavşantepe metro hattında teknik arıza nedeniyle gecikme - Haberler
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Kadıköy - Tavşantepe metro hattında teknik arıza nedeniyle gecikme

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

- Kadıköy - Tavşantepe metro hattında teknik arıza nedeniyle gecikme Kadıköy Tavşantepe metro hattında sabah saatlerinde teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapıldı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - - Kadıköy - Tavşantepe metro hattında teknik arıza nedeniyle gecikme

İSTANBUL - Kadıköy Tavşantepe metro hattında sabah saatlerinde teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapıldı. Gecikme nedeniyle metro duraklarında yoğunluk yaşandı.

M4 (Kadıköy Tavşantepe) metro hattında bugün sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapıldı. Seferlerin gecikmesi nedeniyle metro duraklarında insan kalabalığı oluştu. Durakta kabalalık oluşturan yolcular metronun gelmesini bekledi.

Kadıköy - Tavşantepe metro hattında teknik arıza nedeniyle gecikme

Kadıköy - Tavşantepe metro hattında teknik arıza nedeniyle gecikme

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