Kadıköy sokaklarında bandolu moral konseri
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Kadıköy Belediyesi, İstanbul, 23 Nisan, Kadıköy

Kadıköy sokaklarında bandolu moral konseri

Kadıköy sokaklarında bandolu moral konseri Bando hem sokağa çıkamayan vatandaşları moral verdi hem de 23 Nisan coşkusu yaşattı Bando takımının moral konseri havadan görüntülendi Kadıköy'de bando takımı sokağa çıkma kısıtlamasıyla evlerinde kalan vatandaşlara moral konseri verdi.

18.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:54
Kadıköy sokaklarında bandolu moral konseri

Kadıköy sokaklarında bandolu moral konseri

Bando hem sokağa çıkamayan vatandaşları moral verdi hem de 23 Nisan coşkusu yaşattı

Bando takımının moral konseri havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kadıköy'de bando takımı sokağa çıkma kısıtlamasıyla evlerinde kalan vatandaşlara moral konseri verdi. Kadıköy Belediyesi bando takımı sokak sokak gezerek hem sevilen eserleri çaldı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanını şimdiden yaşatmaya başladı.

Korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesiyle megakent İstanbul'da hafta sonu uygulamaya konan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde olan binlerce vatandaşa Kadıköy Belediyesi bando takımı müzik ziyafeti sundu.Müzisyenlerden oluşan Kadıköy Belediyesi bando takımı, Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı bu günlerde uyarıları dikkate alan ve kurallara uyarak evlerinde kalan vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.. Müzisyenler Kadıköy'ü karış karış gezdi. Vatandaşların alkışlarla katıldığı müzik ziyafeti renkli anlara da tanık oldu. Bir çok vatandaş pencere ve balkonlardan o anları cep telefonuyla çekerken, bando takımı Sosyal mesafe kuralına da dikkat etti. Bando takımı, Kadıköy'e unutulmaz dakikalar yaşattı.O anlar ise havadan görüntülendi.

Kadıköy sokaklarında bandolu moral konseri

Kaynak: İHA

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