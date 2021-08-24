Kadıköy, şimdi Rus Filmleri haftasına ev sahipliği yapıyor
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Kadıköy, şimdi Rus Filmleri haftasına ev sahipliği yapıyor

Kadıköy, şimdi Rus Filmleri haftasına ev sahipliği yapıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

İstanbul'da Büyük Vatan Savaşı'nın 80. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlik Caddebostan Kültür Merkezi'nde 29 Ağustos'a kadar sürecek.

İstanbul Rusya Başkonsolosluğu'nun ve Mosfilm'in katkılarıyla, Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik 1941 – 1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın 80. yıl dönümüne adanıyor. Rus Filmleri haftası, CKM'de yapılan açılış töreninde, 1959 yapımı "Bir Asker Destanı" film gösterimiyle perdelerini açtı.Törene, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Zaur Allahverdi, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Gelibolu Belediye Başkanı Münir Mustafa Özacar katıldı.

Mosfilm'in seçkisi en iyi savaş filmleri Türkçe altyazılı olarak gösterilecek ve ücretsiz biletler CKM'nin internet sayfasından indirilebilecek. Rus Filmleri haftasında; Bir İnsan Kaderi, Git ve Gör, Leylekler Uçuyor, Yıldız, Bir Asker Destanı, Beyaz Kaplan, Vatan İçin Savaştılar adlı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Büyük Vatan Harbi anısına CKM Galeri'de düzenlenen fotoğraf sergisi de 29 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir.

Kaynak: Bültenler

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