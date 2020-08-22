Kadıköy sahillerini 'Doris' temizleyecek
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Kadıköy sahillerini 'Doris' temizleyecek

İnsansız deniz temizleme aracı Denizatı 'Doris' Kadıköy Caddebostan Sahili'nde ilk kez denizle buluştu.

Kadıköy sahillerini 'Doris' temizleyecek
22.08.2020 13:06 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:10

İnsansız deniz temizleme aracı Denizatı 'Doris' Kadıköy Caddebostan Sahili'nde ilk kez denizle buluştu. Karadan verilen sesli komutla deniz yüzeyini temizleyen 'Doris', deniz kirliliğinin de verilerini toplayarak Kadıköy sahillerinin atık haritasını çıkarttı.'Doris'in yüzey çalışmasına, balıkadamlar da denizaltında yaptıkları temizlikle destek verdi. İlk kez denizle buluşan 'Doris' havadan görüntülendi

IWROBOTX adlı girişim tarafından geliştirilen otonom deniz temizleme aracı 'Doris', Kadıköy Caddebostan Sahili'nde düzenlenen test sürüşüyle denizle buluştu. Yapay zeka destekli sesli komut sistemi ile ilerleyen ve insansız çalışan deniz robotu, deniz yüzeyindeki atıkları topladı. Çöpleri cinsine göre kategorize edebilen Doris, atık verilerini internet ortamına aktararak rapor haline getirebiliyor. 10 gün boyunca Kadıköy sahillerinde, test sürüşü yapacak olan Doris, Kadıköy'de deniz kirliliğinin haritasını da çıkaracak.

IWROBOTX adlı girişim grubunun kurucusu Elektrik ve Elektronik Mühendisi Mustafa Erol, "Doris aslında çok uzun bir yolculuğu var, yedi yıldır üzerinde çalışıyoruz. Doris denizin saflığını ve temizliğini temsil ediyor. Doris'i yöneten yapay zeka destekli sesli komut sistemi var. Doris, yapay zeka destekli teknolojilere sahip; derin öğrenme, görüntü işleme teknolojisini de kullanarak etrafındaki nesneleri tanıyıp bunu internet ortamına aktarıyor. Kadıköy Belediyesiyle birlikte bu bölgede on gün çalışacağız, Doris topladığı atıkların lokasyonunu ve türünü alarak internet ortamına aktarıp raporluyor. Böylece Kadıköy bölgesinin atık haritasını da çıkartmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Doris'e balık adamlarda eşlik etti

Deniz yüzeyinden 30 santimetre derinliğe kadar çöp toplayabilen araç, 1 ton atık toplama kapasitesine sahip. Doris'in yaptığı çalışma sürecinde denizin temiz olduğu görüldü. Deneme amaçlı denize atılan pet şişe ve atıkları, karadan verilen sesli komutlar aracılığıyla toplayan Doris, atıkları da kendi içerisinde plastik, cam, organik atık olarak ayrıştırabildi. Ancak denizin altı üstünden kirliydi. Deniz tabanında yüzeye çıkamayan çok sayıda cam şişe, atıklar balık adamlar tarafından çıkarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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