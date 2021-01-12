Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar kaldırıldı
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Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar kaldırıldı

12.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:31
Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar kaldırıldı

KADIKÖY Sahili'ne yerleştirilen çardaklar tartışma konusu olunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından saatler içinde kaldırıldıKadıköy Sahili'nde hafta sonları yüzlerce kişinin yürüyüş yaptığı yola İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından çardaklar konuldu.

KADIKÖY Sahili'ne yerleştirilen çardaklar tartışma konusu olunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından saatler içinde kaldırıldı

Kadıköy Sahili'nde hafta sonları yüzlerce kişinin yürüyüş yaptığı yola İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından çardaklar konuldu. Çardaklar tartışma konusu oldu. Çardaklar, bu sabah görüntülenip haber yapılması üzerine kısa süre içinde İBB ekiplerince kaldırıldı. Sabah görüntülenen 6 çardak, öğle saatlerinde gelen ekipler tarafından götürüldü. İBB'den ise henüz resmi açıklama yapılmadı.


- İstanbul
Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar kaldırıldı
Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar kaldırıldı
Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar kaldırıldı
Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar kaldırıldı
Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar kaldırıldı
Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar kaldırıldı
Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar kaldırıldı
Kadıköy sahilinde tartışma yaratan çardaklar kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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