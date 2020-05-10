KADIKÖY SAHİLİNDE 65 YAŞ ÜSTÜ GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDI
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KADIKÖY SAHİLİNDE 65 YAŞ ÜSTÜ GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDI

KADIKÖY SAHİLİNDE 65 YAŞ ÜSTÜ GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDI
10.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 10.05.2020 14:09

(Havadan görüntülerle) KADIKÖY SAHİLİNDE 65 YAŞ ÜSTÜ GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDIHaber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZİstanbul,(DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan...

(Havadan görüntülerle) KADIKÖY SAHİLİNDE 65 YAŞ ÜSTÜ GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDI

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZİstanbul,(DHA)

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar için bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında dışarı çıkma izni verildi. Vatandaşlar Kadıköy'de caddeler, sahillere akın etti. Sahildeki yoğunluk havadan da görüntülendi.

Bugün saatler 11.00'İ gösterdiğinde Kadıköy'de oturan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar dışarı akın etti. Vatandaşlar, deniz havası alabilmek için Kalamış, Fenerbahçe ve Caddebostan Sahillerine geldi. Kimileri parkta yeşilliklerin tadını çıkarttı kimileri ise sahilde yürüdü. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizliğe bürünen Bağdat Caddesi ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla hareketlendi. Caddede araç trafiği olmamasını fırsat bilen vatandaşlar yolda özgürce yürüdü. Sahillerde ve Bağdat Caddesi'nde polis ekipleri vatandaşların güvenliğini sağlamak için devriye gezdi. Uzun süre evde kaldıktan sonra dışarı çıkan Yüksel Aksoley, 'Nefes alıyoruz. Çünkü eski tabirle mefruş olduk. Ağrılarımız azdı, kilo aldık. Onun için çok mutluyum. 40 gündür evdeydim. Gideyim şöyle bir deniz kenarına. Orada bir taburede şöyle bir oturayım. Deniz havası alayım.' dedi. Sahillerdeki yoğunluk havadan da görüntülendi.

KADIKÖY SAHİLİNDE 65 YAŞ ÜSTÜ GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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