Kadıköy Moda'da Korkutan Yangın

Kadıköy Moda'da 6 katlı bir binada çıkan yangında dairede mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, alevler kısa sürede söndürüldü. Yangın, saat 17.30 sıralarında Kadıköy Moda Ferit Pek Sokak içerisinde bulunan 6 katlı bir binanın 6'ncı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Moda'da bulunan 6 katlı binanın 6'ncı katındaki daire henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında dairede bulunan 3 kişi mahsur kalarak yardım bekledi. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada mahsur kalan 3 kişiyi merdivenli kurtarma aracıyla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının olduğu bölümde inceleme yapan polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

(Metin Başar/İHA)