KADIKÖY MEYDANI'NDA 'EVDE KAL' ÇAĞRISINA UYMAYANLAR OLDU (Havadan görüntülerle) Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbullular evlerinde kalırken, 'evde kal' çağrısına uymayanların da olduğu görülüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbullular evlerinde kalırken, 'evde kal' çağrısına uymayanların da olduğu görülüyor. Kadıköy Meydanı'nda da çağrıya uymayan vatandaşların olduğu gözlemlendi.

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yapılan "evde kalın" çağrılarının ardından İstanbul'da sokaklar ve meydanlarda yoğunluğun çok azaldığı görüldü. Kadıköy Meydanı'nda da insan yoğunluğunun azaldığı görüldü. 'Evde kal' çağrılarına uymayan bazı vatandaşların ise meydana geldiği gözlemlendi. 65 yaş üstü yasağına da uymayanların olduğu görülürken, genelde İstanbul'un en yoğun meydanlarından olan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü: ---------------Havadan görüntüler--Vatadaşlardan görüntü-Banklarda oturanlar-Yürüyenler-Vapurlar

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Kaynak: DHA