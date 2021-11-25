Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan tutuklandı mı? Bıçaklı saldırgan ne kadar ceza alacak?

KADIKÖY, İSTANBUL (Haberler.com) - Dün akşam bir şahıs, Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaretlerde bulundu. O anlar yolcular tarafından anbean kamerayla kayıt altına alındı. Şüphelinin durakta inmesiyle korku dolu anlar sonlanırken, metro aracındaki diğer yolcular yaşananları endişe ve şaşkınlık içerisinde izledi. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, saldırganın kadına "Yüzünü keserim senin" tehdidinde bulunduğu görüntülere yansıdı. Polisin titiz çalışmasıyla saldırgan kısa sürede yakalandı.

KADIKÖY METROSUNDAKİ BIÇAKLI SALDIRGAN TUTUKLANDI MI?

Kadıköy metrosunda bir kadını tehdit eden bıçaklı saldırgan tutuklandı.

KADIKÖY METROSUNDAKİ BIÇAKLI SALDIRGAN KİM?

Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y.(32) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde (20) adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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