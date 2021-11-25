Kadıköy metrosunda ne oldu? Kadıköy metro saldırganı yakalandı mı?

KADIKÖY, İSTANBUL (Haberler.com) - Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde iki kişi arasında çıkan tartışmada, erkek elindeki bıçakla kadına saldırdı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, saldırganın kadına "Yüzünü keserim senin" tehdidinde bulunduğu görüntülere yansıdı. Kadıköy metro saldıranı yakalandı mı? Kadıköy metrosunda ne oldu?

KADIKÖY METROSUNDA NE OLDU?

Olay, akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seferini gerçekleştiren metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculuk eden bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle genç kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Çevredeki vatandaşların çaresizce izlediği korku dolu anlar saldırgan şahsın durakta inmesiyle son buldu. Yaşanan o korku dolu dakikalar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, eli bıçaklı saldırganın küfürler ettikten sonra metrodan çıktığı görülüyor. Ancak dışarı çıkmasının ardından kısa bir süre sonra geri metroya dönen şahıs, kadın bir yolcuya bıçak doğrultarak ağır küfürlerle tehdit etmeye devam ediyor.

YOLCULAR DEHŞETİ YAŞADI

Kadın yolcunun "Bıçağını bırak" sözlerine bıçağını savurarak karşılık veren ve "Senin suratını keserim" diyen adam, diğer yolculara da adeta dehşeti yaşattı. Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kayboldu. O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

KADIKÖY METRO SALDIRANI YAKALANDI MI?

Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan gece yarısı yakandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "24.11.2021 günü Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir erkek şahsın, bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunduğu görülmüştür. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şahsı yakalamak için detaylı bir çalışma başlatılmıştır.

20 ADET SUÇ KAYDI VAR

Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y.(32) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde (20) adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.

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