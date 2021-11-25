Kadıköy metrosunda kadına bıçak çeken şahıs suç makinesi çıktı - Haberler
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Kadıköy metrosunda kadına bıçak çeken şahıs suç makinesi çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan polis tarafından yakalandı. Şahsın uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve benzeri suçlardan 20 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı Erkek şahıs tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Adının E.Y. olduğu öğrenilen şüpheli E.Y., gece saat 02.30 sıralarında yakalandı.

20 adet suç kaydı

E.Y.'nin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarından toplamda 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

(Abdul Samet Kaya - Aykut Zor-İHA)

Kadıköy metrosunda kadına bıçak çeken şahıs suç makinesi çıktı

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